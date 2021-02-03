Тедеско заявил, что будет скучать по «Спартаку»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско не стал менять решение об уходе из клуба по окончании сезона. Об этом сообщает Sports.ru.

По его словам, период работы в стане красно-белых ему запомнится навсегда.

«Решение уйти после этого сезона — мое. В декабре я говорил о том, что оно самое тяжелое в моей тренерской карьере. Не соврал.

Я буду очень скучать», — сказал Тедеско.

Ранее вратарь «Спартака» Александр Максименко отреагировал на интерес лондонского «Вест Хэма».