Тедеско заявил, что будет скучать по «Спартаку»
Вадим Балканов
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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско не стал менять решение об уходе из клуба по окончании сезона. Об этом сообщает Sports.ru.
По его словам, период работы в стане красно-белых ему запомнится навсегда.
«Решение уйти после этого сезона — мое. В декабре я говорил о том, что оно самое тяжелое в моей тренерской карьере. Не соврал.
Я буду очень скучать», — сказал Тедеско.
Ранее вратарь «Спартака» Александр Максименко отреагировал на интерес лондонского «Вест Хэма».