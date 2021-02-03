Шайбы Радулова и Гурьянова помогли «Далласу» одолеть «Коламбус»
«Даллас Старз» переиграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «звезд».
В составе победителей отличились Александр Радулов, набравший 2 (1+1) очка, и Денис Гурьянов, также забросивший шайбу.
У «Колабуса» один из голов оформил Михаил Григоренко, который также отдал результативную передачу, и Владислав Гавриков, выступивший в роли ассистента.
Ранее сообщалось, что Артемий Панарин провел 400-й матч в НХЛ и вошел в историю лиги.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус Блю Джекетс» — «Даллас Старз» — 3:6
0:1 — Павелски (Клингберг, Бенн), 03:33;
0:2 — Павелски (Клингберг), 20:39;
1:2 — Джонс (Рослович, Фолиньо), 25:41;
1:3 — Бенн (Павелски), 25:58;
1:4 — Гурьянов (Радулов, Хинц), 31:30;
1:5 — Факса (Комо, Кольяно), 33:59;
2:5 — Григоренко (Робинсон), 43:40;
3:5 — Кукан (Григоренко, Гавриков), 47:23;
3:6 — Радулов (Павелски, Бенн), 58:19.