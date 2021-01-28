Глушаков раскрыл детали подписания контракта с «Химками»
Вадим Балканов
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Полузащитник Денис Глушаков раскрыл детали подписания контракта с «Химками». Об этом сообщает «Матч ТВ».
Футболист заявил, что хотел выступать в команде Российской премьер-лиги (РПЛ) ради того, чтобы не пропадать с радаров.
«Мне хотелось играть в высшей лиге. Если уйдешь в первую, то о тебе забудут. Таким же образом можно уехать в чемпионат Турции, а о тебе забудут. Хотелось бы в нашем чемпионате проявлять себя», — сказал Глушаков.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло предрек нападающему Александру Кокорину попадание в сборную России при одном условии.