Полузащитник Денис Глушаков раскрыл детали подписания контракта с «Химками». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Футболист заявил, что хотел выступать в команде Российской премьер-лиги (РПЛ) ради того, чтобы не пропадать с радаров.

«Мне хотелось играть в высшей лиге. Если уйдешь в первую, то о тебе забудут. Таким же образом можно уехать в чемпионат Турции, а о тебе забудут. Хотелось бы в нашем чемпионате проявлять себя», — сказал Глушаков.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло предрек нападающему Александру Кокорину попадание в сборную России при одном условии.