МОК призвал НОК обсудить вакцинацию спортсменов с правительствами своих стран

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал Национальные олимпийские комитеты (НОК) обсудить вакцинацию спортсменов с правительствами своих стран, сообщает сайт МОК.

МОК заинтересован в том, чтобы спортсмены привились до того, как приедут на Игры. Следующая Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа.



Отмечается, что правительства ряда стран уже приняли положительные решения по данному вопросу или проводят консультации со своими НОК.

Ранее Елизавета Туктамышева заявила о том, что готовится к Олимпиаде.