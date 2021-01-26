Тухель прокомментировал свое назначение на пост тренера «Челси»
Харитон Сергеев
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Томас Тухель прокомментировал свое назначение на пост тренера лондонского «Челси», передает сайт команды.
«Мы относимся с уважением к наследию Фрэнка Лэмпарда, которое он оставил. Не могу дождаться момента, когда встречусь с моей новой командой и буду участвовать в самом захватывающем чемпионате в мире», — сказал Тухель.
В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» занимает девятое место, набрав 29 очков.
Ранее Абрамович назвал сложным решение уволить Лэмпарда из «Челси».