Тухель прокомментировал свое назначение на пост тренера «Челси»

Томас Тухель прокомментировал свое назначение на пост тренера лондонского «Челси», передает сайт команды.

«Мы относимся с уважением к наследию Фрэнка Лэмпарда, которое он оставил. Не могу дождаться момента, когда встречусь с моей новой командой и буду участвовать в самом захватывающем чемпионате в мире», — сказал Тухель.



В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» занимает девятое место, набрав 29 очков.

Ранее Абрамович назвал сложным решение уволить Лэмпарда из «Челси».