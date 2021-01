НХЛ отстранила от работы бывшего генерального менеджера «Аризоны» Джона Чайку

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отстранила от работы бывшего генерального менеджера «Аризоны Койотс» Джона Чайку. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter.

По информации источника, функционер отстранен от работы до 31 декабря 2021 года.

Напомним, что Чайка пришел в «Аризону» в мае 2016 года в возрасте 26 лет и стал самым молодым генеральным менеджером в истории НХЛ.

