НХЛ отстранила от работы бывшего генерального менеджера «Аризоны» Джона Чайку
Мартин Норикович
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) отстранила от работы бывшего генерального менеджера «Аризоны Койотс» Джона Чайку. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter.
По информации источника, функционер отстранен от работы до 31 декабря 2021 года.
Напомним, что Чайка пришел в «Аризону» в мае 2016 года в возрасте 26 лет и стал самым молодым генеральным менеджером в истории НХЛ.
Ранее «Оттава» с Зайцевым пропустила семь шайб от «Ванкувера» в матче НХЛ.
The NHL has issued a ruling on the status of former ARIZ GM John Chayka. Haven't seen the full document...but there is a suspension through Dec 31, 2021.— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) January 25, 2021