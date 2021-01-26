Азмун ответил на вопрос об уходе из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун ответил на вопрос об уходе из петербургского клуба.

По словам нападающего, он много чего добился и много чему научился в России.

«Если у меня появится возможность проявить себя на другом уровне — почему нет? Я считаю, что каждый спортсмен должен стремиться к этому», — цитирует Азмуна «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сердар Азмун провел 15 матчей и забил 11 мячей.

После 19 туров РПЛ петербургский «Зенит» набрал 41 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице, опережая московский ЦСКА на четыре очка.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет с «Реал Мурсией» в товарищеском матче на сборе в Испании.