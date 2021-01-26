Абрамович назвал сложным решение уволить Лэмпарда из «Челси»

Владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович назвал сложным решение уволить Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба «синих».

По его словам, статус англичанина в истории клуба останется непоколебимым.

«Это было очень тяжелое решение, так как у меня замечательные взаимоотношения с Лэмпардом, и я отношусь к нему с большим уважением. Он — невероятно порядочный человек с потрясающим отношением к делу. Тем не менее, мы считаем, что в сложившихся обстоятельствах лучше всего будет сменить тренера.

Он знаковая фигура для этого великого клуба. Его всегда встретят на «Стэмфорд Бридж» с распростертыми объятиями», — сказал Абрамович.

Ранее пресс-служба футбольного клуба «Ростов» показала, как главный тренер Валерий Карпин готовится к возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).