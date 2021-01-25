«Зенит» должен «Барселоне» €9 млн за переход Малкома
Андрей Черников
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Согласно годовому отчету каталонской «Барселоны», петербургский «Зенит» должен сине-гранатовым €9,444 млн за переход бразильца Малкома в 2019 году. Об этом сообщает Marca.
Напомним, Малком перешел в команду из Санкт-Петербурга за €40 млн.
В текущем сезоне бразилец провел 19 матчей, забив один мяч. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 41 очко.
Ранее «Зенит» обыграл солигорский «Шахтер» в товарищеском матче.