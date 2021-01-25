Стали известны участники Супербоула 2021 года
Антон Борисов
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Определились участники Супербоула 2021 года.
В финальном матче Национальной футбольной лиги сойдутся «Тампа-Бэй Бакканирс» и «Канзас-Сити Чифс». Команда из Флориды в полуфинале плей-офф обыграла «Грин-Бэй Пэкерс», а действующий чемпион НФЛ победил «Баффало Биллс».
55-й Супербоул пройдет 7 февраля 2021 года на поле «Реймонд Джеймс Стэдиум» в Тампе.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп наградил тренера «Нью-Ингленд Пэтриотс» Медалью Свободы.