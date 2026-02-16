Размер шрифта
Роднина: у Гуменника было достаточно сложностей на Олимпиаде

Фигуристка Роднина заявила, что у Гуменника было достаточно сложностей на ОИ
Amanda Perobelli/Reuters

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что Петр Гуменник достойно справился со всеми сложностями на Олимпиаде, передает заявила.

«Он катался очень достойно для дебютанта, учитывая, что четыре года нас не было и он стал «первой ласточкой». Гуменник справился со всем сложностями, а у него их было больше, чем достаточно», — сказала Роднина.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Победу на Олимпийских играх одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Главный фаворит турнира — американец Илья Малинин — из-за неудачи в произвольном прокате оказался восьмым. На втором и третьем местах оказались японцы — Юма Кагияма и Сюн Сато.

Ранее Гуменник заявил, что судейство на Олимпиаде было не таким уж правильным.
 
