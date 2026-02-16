Режиссер Никита Михалков в своей авторской передаче «Бесогон ТВ» прокомментировал дело финансиста Джеффри Эпштейна и сообщения о якобы увлечении черной магией экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Михалкова цитирует «Царьград».

Он привел цитату из выступления президента России Владимира Путина в 2024 году.

«[Западные элиты] привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы — деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается», — говорил Путин.

Михалков отметил свежесть этих слов, но подчеркнул, что сейчас «бал вампиров» на Украине продолжается. Саму Украину он назвал мостом от сатанизма (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) на западе на восток.

Дело Эпштейна — одно из самых скандальных в истории США. Финансиста обвиняли в том, что в начале 2000-х он организовал на своем личном острове, а также в доме на Манхэттене притон, где десятки несовершеннолетних девушек подвергались сексуальной эксплуатации.

В гостях у Эпштейна бывали множество знаменитостей из сферы политики и шоу-бизнеса, включая Дональда Трампа. В 2019 году Эпштейна арестовали, ему грозил срок до 40 лет заключения. Однако суда финансист не дождался: его не стало в камере тюрьмы Манхэттена.

