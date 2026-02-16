Мастер рассказал, какие сувениры нельзя изготовить из кремлевской елки

Из древесины главной новогодней елки России нельзя изготовить шахматы и другие мелкие детализированные сувениры. Об этом РИА Новости сообщил основатель столярной мастерской «Дар труда» Олег Фараджуллаев.

«Дело в том, что шахматы — это достаточно тонкие фигуры, и вследствие того, что ель, она сама по себе, как я и говорил, очень хрупкая, тонкие детали всегда отваливаются», — сказал мастер.

Главная новогодняя елка России была найдена в Рузском муниципальном округе Московской области. Высота дерева составила 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — 11 метров. Дерево спилили 8 декабря 2025 года, его доставили в Кремль 10 декабря.

23 декабря установленную на Соборной площади в Кремле елку украсили игрушками и гирляндами к Новому году и Рождеству. В частности, ветки дерева увесили разноцветными шарами, бусами, гирляндами и игрушками.

Ранее россиянам рассказали, как утилизировать новогоднюю елку с пользой.