Форвард «Далласа» Гурьянов забросил вторую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ

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Perry Nelson/USA TODAY Sports

Форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов забросил вторую шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин отличился на 15-й минуте матча регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторз». Его ассистентами стали Джо Павелски и Роопе Хинц.

В прошлом сезоне Гурьянов принял участие в 64 матчах, в которых набрал 29 (20+9) очков.

Ранее сообщалось, что «Даллас Старз» разгромил «Нэшвилл Предаторз» в первом матче.