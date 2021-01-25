Форвард «Далласа» Гурьянов забросил вторую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ
Антон Борисов
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Форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов забросил вторую шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Россиянин отличился на 15-й минуте матча регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторз». Его ассистентами стали Джо Павелски и Роопе Хинц.
В прошлом сезоне Гурьянов принял участие в 64 матчах, в которых набрал 29 (20+9) очков.
Ранее сообщалось, что «Даллас Старз» разгромил «Нэшвилл Предаторз» в первом матче.
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