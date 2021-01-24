Россиянки заняли первое место в эстафете на этапе КМ по биатлону

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Ульяна Кайшева Ульяна Кайшева
Ульяна Кайшева
РИА Новости

24 января завершилась женская эстафетная гонка в рамках этапа Кубка мира, который проходит в Антхольце.

Первое место заняла сборная России, на второй строчке расположилась Германия, замкнула тройку сильнейших команда Франции.

За российскую сборную выступали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию заезда.

Ранее Иван Черезов прокомментировал итоги мужской эстафеты в Антхольце.