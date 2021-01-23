Россия поднялась на четвертое место в Кубке наций
Антон Борисов
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Мужская сборная России по биатлону поднялась на четвертое место в общем зачете Кубка наций.
Российская команда, в составе которой выступили Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Россияне проиграли 50,8 секунды французам, пришедшим к финишу первыми, заняла третье место в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
Лидирует команда Норвегии (5526), второе место занимают французы (4953), третью строчку занимают немцы (4748).
Ранее Логинов высказался о бронзе национальной команды на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
Биатлон. Кубок наций. После 14 гонок
Мужчины
1. Норвегия – 5526.
2. Франция – 4953.
3. Германия – 4748.
4. Россия – 4560.
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