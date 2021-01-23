Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на победу россиян в эстафете

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков высказался о бронзе российской сборной в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

«Гонка выдалась очень эмоциональной, поздравляю наших ребят с отличным результатом. Борьба была острой, по-настоящему мужской до последних километров. Чуть-чуть не хватило функциональной подготовки, чтобы показывать более высокие скорости», — цитирует Чепикова «Спорт-Экспресс».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону взяла бронзу в эстафете на этапе Кубка мира.