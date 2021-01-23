В «Спартаке» отреагировали на слухи о заинтересованности в игроке «Наполи»
Андрей Черников
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Глава департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на слухи о том, что красно-белые заинтересованы в игроке итальянского «Наполи» Кевине Малькюи, передает «РИА Новости».
«Интерес «Спартака» к Малькюи — это слух», — сказал Фетисов.
В текущем сезоне Серии А защитник провел на поле 31 минуту.
Ранее Александр Селихов рассказал о готовности уйти из «Спартака».
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