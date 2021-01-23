В «Спартаке» отреагировали на слухи о заинтересованности в игроке «Наполи»

Глава департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на слухи о том, что красно-белые заинтересованы в игроке итальянского «Наполи» Кевине Малькюи, передает «РИА Новости».

«Интерес «Спартака» к Малькюи — это слух», — сказал Фетисов.



В текущем сезоне Серии А защитник провел на поле 31 минуту.

Ранее Александр Селихов рассказал о готовности уйти из «Спартака».