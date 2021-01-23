Бывший тренер «Барселоны» Сетьен требует у клуба €4 млн

Бывший тренер каталонской «Барселоны» Кике Сетьен требует у клуба €4 млн за досрочного расторжение трудового договора. Об этом сообщает Cadena Ser.

Отмечается, что руководство сине-гранатовых не хочет выплачивать уволенному 62-летнему специалисту компенсацию, так как считает, что он не оправдал их надежд.

Напомним, что «Барселона» уволила Эрнесто Вальверде, заплатив тому €11 млн, а приглашение нынешнего тренера Роналда Кумана обошлось каталонцам в €5 млн.

Ранее сообщалось, что подмосковные «Химки» усилились защитником Филипом Дагерстолом из «Норчеппинга».