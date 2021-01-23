Бывший тренер «Барселоны» Сетьен требует у клуба €4 млн
Вадим Балканов
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Бывший тренер каталонской «Барселоны» Кике Сетьен требует у клуба €4 млн за досрочного расторжение трудового договора. Об этом сообщает Cadena Ser.
Отмечается, что руководство сине-гранатовых не хочет выплачивать уволенному 62-летнему специалисту компенсацию, так как считает, что он не оправдал их надежд.
Напомним, что «Барселона» уволила Эрнесто Вальверде, заплатив тому €11 млн, а приглашение нынешнего тренера Роналда Кумана обошлось каталонцам в €5 млн.
Ранее сообщалось, что подмосковные «Химки» усилились защитником Филипом Дагерстолом из «Норчеппинга».
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