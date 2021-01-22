Словакия и ИИХФ начали обсуждение по проведению ЧМ 2021 года
Андрей Черников
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) и Словацкий союз хоккея начали обсуждение по поводу проведения чемпионата мира 2021 года, передает РИА «Новости».
«Идет подготовка документации и рассмотрение бюджета. Еще ничего точно не определено. Окончательное решение должен принять совет ИИХФ», — сказал президент Словацкого хоккейного союза Петер Яношик.
Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Матчи должны были пройти в Минске и Риге, но у столицы Белоруссии отобрали право принять соревнования.
Ранее ИИХФ отказалась рассматривать заявку Литвы на проведение ЧМ-2021.
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