Экс-руководитель ЦСКА рассказал о договорном матче «Спартака»

Экс-руководитель московского ЦСКА Авалу Шамханов рассказал о договорном матче между столичными клубами «Спартак» и «Торпедо», который случился в 1998 году, передает «СЭ».

Шамханов отметил, что был на том матче, и у него было впечатление, что черно-белые сдают игру.

«Шанталосов, 90 минут просидевший на скамейке, подтвердил мои догадки. Я спросил у него: «Валер, скажи правду — сдавали?» Он кивнул: «Да, нам сказали в один мяч проиграть», — поделился воспоминаниями Шамханов.

Красно-белые победили со счетом 1:0.

Ранее Шамханов рассказал, что «Спартак» пытался подкупить армейцев.