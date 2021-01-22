Губерниев высказался о возможном переходе Кокорина в «Фиорентину»

Журналист Дмитрий Губерниев высказался о возможном переходе форварда московского «Спартака» Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину».

«Молодец, что уехал, надо рисковать, пробовать. Если хороший футболист, будет в «Фиорентине» играть и забивать. Если слабый — овладеет профессией полировщика лавки», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.



В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий провел десять матчей, забив два мяча.

Ранее Евгений Бушманов поделился мнением об игре Кокорина в «Спартаке».