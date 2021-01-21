Загитова обогнала Медведеву и стала самой популярной фигуристкой в Instagram
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российская фигуристка Алина Загитова добралась до отметки в 855 тысяч подписчиков в Instagram.
Таким образом, Загитова обогнала по числу подписчиков другую российскую фигуристку Евгению Медведеву (853 тысячи) и стала самой популярной фигуристкой мира в Instagram.
Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы.
Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы.
Ранее Загитова и Медведева стали капитанами на командном турнире в Москве.
close