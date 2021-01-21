Ягудин исполнил танец живота: видео

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании 2002 года Алексей Ягудин исполнил танец живота. Соответствующее видео он опубликовал в своем Instagram.

«Танец живота сегодня», — написал Ягудин, добавив хэштеги #дубайск #живот #танецживота #отпуск.

Напомним, что до этого 40-летний фигурист разбил об голову тарелку.

Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) анонсировала командный турнир в Москве.