Ягудин исполнил танец живота: видео
Вадим Балканов
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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании 2002 года Алексей Ягудин исполнил танец живота. Соответствующее видео он опубликовал в своем Instagram.
«Танец живота сегодня», — написал Ягудин, добавив хэштеги #дубайск #живот #танецживота #отпуск.
Напомним, что до этого 40-летний фигурист разбил об голову тарелку.
Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) анонсировала командный турнир в Москве.
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