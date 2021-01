Нападающий «Колорадо» Маккиннон повторил рекорд Овечкина и Малкина в НХЛ

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 3:1.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад, Девон Тэйвз и Микко Рантанен.

В составе «Лос-Анджелеса» — Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе.

Отметим, что нападающий «Эвеланш» Натан Маккиннон отдал две результативные передачи и стал шестым действующим хоккеистом НХЛ, достигшим отметки в 500 очков в карьере до 26 лет. Об этом сообщает Twitter NHL Public Relations.

Напомним, что отметки в 500 очков до 26 лет также достигли российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Малкин.

Ранее ЦСКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ.

Nathan MacKinnon joined a short list of players to record their 500th career point before their 26th birthday. #NHLStats pic.twitter.com/qLOz9m2tlJ