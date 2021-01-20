«Колорадо» Ничушкина обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

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Валерий Ничушкин
Официальный сайт НХЛ

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 3:1.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад, Девон Тэйвз и Микко Рантанен.

В составе «Лос-Анджелеса» — Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе.

Напомним, что в составе «Эвеланш» выступает российский нападающий Валерий Ничушкин.

Ранее ЦСКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ.