«Колорадо» Ничушкина обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
Карен Саркисян
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«Колорадо Эвеланш» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 3:1.
В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад, Девон Тэйвз и Микко Рантанен.
В составе «Лос-Анджелеса» — Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе.
Напомним, что в составе «Эвеланш» выступает российский нападающий Валерий Ничушкин.