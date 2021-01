В Госдепе США оценили решение лишить Минск права на проведение ЧМ по хоккею

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус оценили решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишить Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Мы приветствуем данное решение ИИХФ. С нетерпением ждем дня, когда условия для возвращения международного чемпионата будут подобающим», — написала Ортагус в Twitter.

Турнир должен состояться с 21 мая по 6 июня.



Ранее в ИИХФ объяснили решение лишить Минск права на проведение чемпионата мира.

We welcome the @IIHFHockey decision to move the 2021 Hockey World Championship from Belarus. We look forward to the day conditions are right for international competitions to return. We urge Lukashenka to end the pressure campaign against athletes and stop his brutal crackdown.