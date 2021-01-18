Сутормин назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

Игрок петербургского «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от весенний части Российской премьер-лиги (РПЛ), передает сайт команды.

«Я думаю, что главный конкурент — это мы сами, как бы банально это ни звучало. Потому что мы первые, и все зависит от нас», — сказал Сутормин.



«Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблице, имея в активе 41 очко. Второе место занимает московский ЦСКА, набрав 37 очков.

Ранее в «Зените» поддержали возможность сокращения РПЛ до 12 клубов.