Почетный президент РФС высказался относительно лимита на легионеров в РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался относительно лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По мнению почетного президента РФС, лимита на легионеров в российском футбол нужен.

Колосков считает, что без лимита Россия с каждым годом превращались бы в футбольную державу третьего мира.

«В одном из матчей в стартовом составе «Краснодара» был всего один россиянин, вратарь Матвей Сафонов. Для сборной это просто катастрофа», — цитирует Вячеслава Колоскова «Спорт Уик-Энд».

Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.