Фазель прокомментировал решение ИИХФ лишить Минск права на проведение ЧМ
Андрей Черников
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Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал решение организации лишить Минск права на проведение чемпионата мира 2021 года.
«Прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение Минска и Риги. Мы пытались способствовать тому, чтобы турнир можно было использовать в качестве инструмента для примирения», — передает слова Фазеля пресс-служба ИИХФ.
Также Фазель отметил, что проведение матчей в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, которые нужно решать.
Ранее сообщалось о том, что Минск не примет чемпионат мира по хоккею 2021 года.
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