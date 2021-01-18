Вице-президент ИИХФ прокомментировал новость о лишении Минска ЧМ

Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола прокомментировал новость о лишении Минска чемпионата мира по хоккею 2021 года, передает РИА «Новости».

«Не стану говорить, чья это была победа. Считаю, что никто не выиграл. Белоруссия — великая хоккейная держава. Мне жаль, что нам пришлось принять такое решение», — сказал Куммола.



Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня.

Ранее сообщалось о том, что Латвия готова самостоятельно провести чемпионат мира по хоккею.