Вице-президент ИИХФ прокомментировал новость о лишении Минска ЧМ
Андрей Черников
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Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола прокомментировал новость о лишении Минска чемпионата мира по хоккею 2021 года, передает РИА «Новости».
«Не стану говорить, чья это была победа. Считаю, что никто не выиграл. Белоруссия — великая хоккейная держава. Мне жаль, что нам пришлось принять такое решение», — сказал Куммола.
Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня.
Ранее сообщалось о том, что Латвия готова самостоятельно провести чемпионат мира по хоккею.
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