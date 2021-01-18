Матчи КХЛ в Подмосковье разрешат проводить со зрителями

Матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Подмосковье разрешат проводить со зрителями, рассказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Думаю, на трибуны будут пускать не более 20—25% от общего количества вместимости. Официальное письмо с разрешением мы получим в ближайшее время», — передает слова Терюшкова ТАСС.



Напомним, в Московской области свои матчи проводит «Витязь» и пекинский «Куньлунь Ред Стар».

Ранее ЦСКА переиграл СКА в матче КХЛ.