Нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси могут дисквалифицировать на четыре матча за удар по голове в финальном матче за Суперкубок Испании против «Атлетика». Об этом сообщает Marca.

Напомним, что на 121-й минуте игры 33-летний аргентинец отмахнулся от Асьера Вильялибре и был удален с поля.



Для Месси это удаление стало первым за все время выступлений за сине-гранатовых.

Ранее сообщалось, что новичок московского «Локомотива» Пабло высказался об амбициях в своем новом клубе.