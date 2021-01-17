Игрок ЦСКА Бистрович продолжит карьеру в Турции

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович перейдет на правах аренды в турецкий «Гезтепе», сообщает комментатор Нобель Арустамян в Telegram.

По информации источника, в договор будет включена опция выкупа игрока за €3 млн. Соглашение будет рассчитано до конца сезона.

Хорватский футболист перешел в ЦСКА в 2018 году. Он принял участие в 88 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с армейцами рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Бистрович не отправился с ЦСКА на сборы в Испанию.