Биатлонист Елисеев высказался о своем выступлении в масс-старте

Российский биатлонист Матвей Елисеев оценил свое выступление в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Спортсмен допустил один промах и занял шестое место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

«На последнем большом подъеме мне пришлось отстать от Эрика где-то секунд на восемь, чтобы сохранить силы и бороться дальше. Я спокойно и медленно отрабатывал все подъемы, чтобы со спуска уже выходить и догонять», — цитирует Елисеева «Матч ТВ».

Биатлонист отметил, что давно не боролся за высокие места.

«К сожалению, оказался немного не готов. Психологически, скорее всего», — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что норвежский биатлонист Тарьей Бе одержал победу в мужском масс-старте.