Новичок «Спартака» Хендрикс поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА

Новичок «Спартака» полузащитник Йоррит Хендрикс поделился ожиданиями от московского дерби с ЦСКА.

По словам полузащитника, он прекрасно знает о принципиальности московского дерби, и помнит матч за ПСВ против ЦСКА в Лиге чемпионов.

«С нетерпением жду дерби, чтобы выйти на поле. Надеюсь на полный до отказа стадион», — цитирует Хендрикса «Спорт-Экспресс».

После 19 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на два очка.

Ранее ЦСКА вылетел на зимние сборы в Испанию.