Харден установил рекорд НБА в дебютном матче за «Бруклин Нетс»
Карен Саркисян
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«Бруклин Нетс» обыграл «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча проходила на стадионе «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счетом 122:115.
Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден установил рекорд НБА.
Харден стал первым игроком в истории НБА, который оформил трипл-дабл с 30+ очками в дебютной игре.
Защитник набрал 32 очка, 14 передач и 12 подборов.
Ранее «Хьюстон Рокетс» обменял защитника Хардена в «Бруклин Нетс».
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