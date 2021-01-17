Журналист прокомментировал неудачные действия Сорокина в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счетом 5:0.

Отметим, что российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин парировал 27 бросков из 32, пропустив по две шайбы от российских нападающих «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и Павла Бучневича.

После игры журналист Артур Стэйпл прокомментировал действия Сорокина.

«Фантастическая статистика по третьему голу «Рейнджерс». За весь прошлый сезон с этого участка льда было проведено только 1,4% бросков. Сорокин упал на колено и отвернулся. Илья научится», — цитирует Стэйпла TheAthletic.

Ранее Панарин раскритиковал партнера по «Рейнджерс» Бучневича после игры НХЛ.