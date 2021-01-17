Макгрегор анонсировал боксерский бой против Пакьяо
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор анонсировал боксерский бой против филиппинца Мэнни Пакьяо. Об этом сообщает The Sun.
По его словам, противостояние с 42-летним экс-чемпионом мира состоится в 2021 году.
Макгрегор заявил, что проведет переговоры с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даной Уайтом по поводу этого противостояния, и отметил, что готов к любым предложениям.
Ранее сообщалось, что Олег Тактаров не удивился возможному возвращению в профессиональный спорт Хабиба Нурмагомедова.