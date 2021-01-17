Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил внести изменения в эстафетный квартет у девушек на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его мнению, на последнем этапе за российскую команду должна выступать Светлана Миронова.

«От добра добро не ищут. Не удивлюсь, что если в Италии заканчивать будет тоже Кайшева. С другой стороны, на этапах Кубка мира стоит попробовать. Поставил бы Светлану на последний этап. Она уже привыкает бегать, делает это без ошибок.

Мы должны попробовать», — сказал Губерниев.

Ранее сообщалось, что Евгения Павлова подвела итоги эстафеты, которая прошла на этапе Кубка мира в Оберхофе.