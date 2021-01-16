Озил намекнул на переход в «Фенербахче»
Харитон Сергеев
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Игрок лондонского «Арсенала» Месут Озил намекнул на переход в турецкий «Фенербахче».
Футболист в своем Twitter сделал репост строчки из песни турецкого музыканта Таркана.
Игрок уже договорился о досрочном расторжении контракта с «канонирами». Интересно, что немец является болельщиком «Фенербахче».
Ранее Озил договорился с «Арсеналом» о досрочном расторжении контракта
����⏳ https://t.co/cpicr1zksP— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 16, 2021
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