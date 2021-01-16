Озил намекнул на переход в «Фенербахче»

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Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил
Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил
Lee Smith/Reuters

Игрок лондонского «Арсенала» Месут Озил намекнул на переход в турецкий «Фенербахче».

Футболист в своем Twitter сделал репост строчки из песни турецкого музыканта Таркана.

Игрок уже договорился о досрочном расторжении контракта с «канонирами». Интересно, что немец является болельщиком «Фенербахче».

Ранее Озил договорился с «Арсеналом» о досрочном расторжении контракта