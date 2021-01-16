Милонов резко высказался о призывах не проводить в Минске ЧМ

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов резко высказался о призывах не проводить в Минске чемпионат мира по хоккею, передает Sport24.

«Это политический шаг и негодяйство. Они выступают за право жить полноценно белорусскому народу, а сами его лишают турнира. Они не Лукашенко лишают, а простой народ. Полнейшая глупость!» — сказал Милонов.

Также он отметил, что датчане не хотят ехать на ЧМ, чтобы избежать провала.

«Видимо, они понимают, что у них не будет шансов выйти в плей-офф и со своим бадминтончиком они не бойцы», — добавил он.

Ранее Рене Фазель поделился подробностями разговора с Александром Лукашенко.