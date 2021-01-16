Глава UFC назвал условие для боя Хабиба с Сен-Пьером

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал условие для проведения поединка между чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым и экс-обладателем титулов в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

«Бой Сен-Пьера и Нурмагомедова? Я не знаю. Полагаю, если Хабиб хочет боя с Жоржем, он должен будет отказаться от титула. После этого он сможет драться с Сен-Пьером», — приводит слова Уайта UFC Arabia в Twitter.

15 января глава UFC и Нурмагомедов провели встречу в Абу-Даби, на которой обсуждалось будущее россиянина в промоушене.

Ранее Уайт высказался о возможном бое-реванше между Нурмагомедовым и экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.