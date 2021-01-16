«Вашингтон» во второй раз за два дня обыграл «Баффало» в матче НХЛ

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Александр Овечкин во время разминки перед матчем «Вашингтон Кэпиталз» против... Александр Овечкин во время разминки перед матчем «Вашингтон Кэпиталз» против...
Александр Овечкин во время разминки перед матчем «Вашингтон Кэпиталз» против...
Nick Wass/AP

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Баффало Сейберс».

Встреча прошла в Баффало на арене «КиБанк Центр» и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Якуб Врана и Том Уилсон.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Расмус Ристолайнен.

Ранее сообщалось, что защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов забросил свою первую шайбу в новом сезоне НХЛ.