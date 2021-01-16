«Вашингтон» во второй раз за два дня обыграл «Баффало» в матче НХЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Баффало Сейберс».
Встреча прошла в Баффало на арене «КиБанк Центр» и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Якуб Врана и Том Уилсон.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Расмус Ристолайнен.
Ранее сообщалось, что защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов забросил свою первую шайбу в новом сезоне НХЛ.
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