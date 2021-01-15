Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-канал «Ахмата»

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-канал грозненского футбольного клуба «Ахмат», сообщает официальный сайт ведомства.

Канал клуба был заблокирован 15 января. При попытке перейти на страницу команды на YouTube появляется сообщение «эта страница недоступна». Также был заблокирован канал промоушена по смешанным единоборствам (MMA) Absolute Championship Akhmat (ACA).

«Роскомнадзор направил письма в адрес компании Google LLC с требованием снять все ограничения доступа к официальным YouTube-каналам футбольного клуба «Ахмат» из Грозного и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA)», — отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что Absolute Championship Akhmat назвал незаконной блокировку YouTube-канала.