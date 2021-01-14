Олимпийскую чемпионку из США временно отстранили за нарушение антидопинговых правил
Андрей Черников
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Олимпийскую чемпионку по легкой атлетики из США Брианну Макнил временно отстранили за нарушение антидопинговых правил, передает сайт организации независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit.
Отмечается, что атлетку подозревают во вмешательстве в обработку результатов тестирования.
Макнил выиграла золото на Играх 2016 года в беге на 100 метров с барьерами.
Ранее экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев предложил внести уголовную ответственность за допинг.