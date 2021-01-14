Экс-гендиректор «Спартака» Газизов может заработать на трансфере Урунова

Экс-гендиректор «Спартака» московского Газизов может заработать на трансфере Остона Урунова, если красно-белые продадут его дороже €1 млн, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.

«Газизову положено 50% от суммы без учета €1 млн. То есть если «Спартак» продаст Урунова за €2 млн, то Газизов получит €500 тысяч», — сказал источник.



В текущем сезоне узбекский футболист провел девять матчей, забив один мяч.

Ранее Урунов отреагировал на информацию о переходе в «Рубин».