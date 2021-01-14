В «Спартаке» готовы рассмотреть предложения по Урунову
Андрей Черников
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Московский «Спартак» готов рассмотреть предложения по футболисту Остону Урунову, передает Sport24.
«По Урунову позиция такая, он поехал на сбор. Будут предложения — будут рассматривать. Предложений на данном моменте нет», — сказал директор по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают третье место, набрав 35 очков.
Ранее «Спартак» объявил состав команды на первый сбор в Дубае.