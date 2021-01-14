Хореограф Тутберидзе объяснил решение вызвать на дуэль Плющенко

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков объяснил решение вызвать на дуэль двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Бывший фигурист уже принял вызов.

«Да, хочу, надоело смотреть на все то, что вытворяет этот человек. Вся чернь, которая выливается на нашу команду, должна быть наказана. Вот и посмотрим, как он ответит за свои дела по-настоящему, по-мужски», — цитирует Железнякова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России готова организовать бой хореографа Тутберидзе и Плющенко.