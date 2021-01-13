«Ахмат» подписал контракт с нападающим сборной Румынии
Антон Борисов
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Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов сообщил о подписании контракта с нападающим «Вииторула» и сборной Румынии Габриэлем Янку.
«Футболист прибыл в расположение клуба, прошел медицинское обследование и провел первую тренировку. Клуб в течение определенного времени внимательно следил за выступлением игрока за «Вииторул» и сборную», — написал Даудов в Instagram.
В нынешнем сезоне чемпионата Румынии 26-летний форвард принял участие в девяти матчах, в которых забил четыре мяча.
За национальную команду Янку провел четыре встречи.
Ранее полузащитник Олег Иванов рассказал о причинах ухода из «Ахмата».